كيفية إعادة تنشيط الحساب المعطل بتطبيق إنستجرام

يواجه بعض مستخدمي تطبيق إنستجرام فى مشكلة تعطل حساباتهم سواء بسبب خطأ فني أو بسبب انتهاك الشروط، ولذلك نقدم خلال السطور التالية خطوات إعادة تنشيط حساب إنستجرام المعطل.

إعادة تفعيل حساب إنستجرام

- يتم إعادة تفعيل حساب إنستجرام المعطل عبر التأكد أن الحساب معطّل منذ فترة كافية حيث تحتاج إنستجرام إلى بضع ساعات لإتمام عملية تعطيل الحساب بعد إجرائها، ولن يتم التمكن من إعادة تفعيل الحساب خلال هذه الفترة ويمكن إعادة تسجيل الدخول إلى الحساب دون مشكلة في حالة تعطيل الحساب لمدة تتجاوز يومًا، كما أنه لن يتم إعادة تفعيل حساب محذوف.

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- إعادة تنشيط الحساب يتم فتح تطبيق إنستجرام وإدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في الحقل العلوي، ويمكن استخدام أي من بيانات تسجيل الدخول الثلاثة إن كانت مربوطة بالحساب المرغوب لإعادة تفعيله مع الضغط على زر أو رابط تسجيل الدخول لعرض صفحة تسجيل الدخول حال فتح التطبيق على شاشة أخرى.

- إدخال كلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول وإعادة تفعيل الحساب حال استخدام بيانات تسجيل دخول صحيحة.

- اتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة والموافقة على شروط الاستخدام المحدثة أو تأكيد رقم الهاتف قبل فتح الحساب اعتمادًا على فترة تعطيل الحساب ويؤدي تسجيل الدخول لإعادة تفعيل الحساب ولن تحتاج لاتخاذ أية إجراءات أخرى بعد تسجيل الدخول.

- وهناك طريقة أخرى وهي تقديم طلب استئناف على تعليق الحساب عبر التأكد أن الحساب معلّق وفتح تطبيق إنستجرام ومحاولة ببيانات تسجيل الدخول الصحيحة، ثم ظهور رسالة "تم تعطيل الحساب" أو رسالة مشابهة بعد الضغط على زر تسجيل الدخول التي تشير إلى تعطيل الحساب بسبب خرق شروط الاستخدام.

- فتح نموذج طلب الاستئناف عبر إنستجرام في متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر، ويستخدم هذا النموذج لتقديم طلب استئناف لإنستجرام ليسمح بالوصول للحساب حال تعطيله من قبل إدارة الموقع وادخال الاسم بالكامل في الحقلين الموجودين أعلى الصفحة ثم اسم المستخدم ثم عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم إدخال رسالة موجزة تشرح سبب احقية في إعادة تفعيل الحساب في آخر صندوق نصي بداخل الصفحة مع التأكيد على الاعتقاد بأن تعليق الحساب حدث عن طريق الخطأ وتجنّب الاعتذار وذلك بطريقة محترمة وتجنّب تعنيف فريق الدعم ثم الضغط على زر الإرسال وانتظار إشعارًا بعد ذلك بإمكانية تسجيل الدخول ويمكن تكرار عملية الاستئناف عدة مرات حتى الوصول إلى قرار.

- أما الطريقة الثالثة فهى استكشاف أخطاء تسجيل الدخول وإصلاحها عبر تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف واستخدام عنوان بريد الإلكتروني أو رقم هاتف إن لم تنجح محاولة تسجيل الدخول باسم المستخدم ويمكنك في المقابل تجربة تسجيل الدخول باسم المستخدم ويجب استخدام كلمة مرور صحيحة بغض النظر عن بيانات تسجيل الدخول المستخدمة.

- إعادة ضبط كلمة المرور ويمكن إعادة ضبط كلمة المرور من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف في حالة نسيان كلمة المرور الصحيحة مع تعطّيل اتصال الشبكة اللاسلكية أثناء تسجيل الدخول حيث يؤدي استخدام شبكة البيانات بدلا من اتصال الشبكة اللاسلكية إلى حل مشاكل تسجيل الدخول المتعلقة بالتطبيق.

البيانات المؤقتة للحساب

- استخدام منصة أخرى لتسجيل الدخول إلى إنستجرام حيث يمكن أن يحتفظ جهاز الكمبيوتر أو الهاتف ببيانات مؤقتة تمنع من تسجيل الدخول إلى الحساب ويمكن في هذه الحالة استخدام هاتف أو جهاز كمبيوتر أو متصفح إنترنت مختلف لتسجيل الدخول إلى الحساب لمحاولة حل المشكلة.

- إلغاء تثبيت تطبيق إنستجرام وتثبّيته مجددًا، لحل مشاكل تسجيل الدخول الحادثة فى بعض الحالات بسبب التطبيق.