الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن يضبط 132 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي بالمحافظات

الأمن،فيتو
الأمن،فيتو

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها  لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

الأمن يضبط 132 قطعة سلاح نارى  وتنفيذ 70 ألف حكم قضائى متنوع
 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 237 قضية مواد مخدرة بإجمالى (258) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,610 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (36,550 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,800 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (14,874 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,680 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 970 جراما) وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 950 جراما).
 

Advertisements

 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 132 قطعة سلاح نارى بحوزة 101 متهم و182 قطعة سلاح أبيض.


كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (70286) حكما قضائيا متنوعا شملت  (274) حكم جناية-  (22021) حكم حبس جزئى-  (3906) حكم حبس مستأنف - (34919) حكم غرامة - (9166) مخالفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الأسلحة النارية والبيضاء قضايا الأسلحة النارية مخدر الهيروين مخدر الإستروكس مخدر الشابو

مواد متعلقة

قاتلة طفلة الشرقية: استدرجتها أثناء اللهو مع شقيقتى وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي

حملة لشرطة المسطحات تضبط 192 سيارة لتجاوز نسبة العوادم

خلال 24 ساعة، ضبط ‏116016 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط عصابة النصب على المواطنين بزعم بيع سيارة بسعر مخفض

مزارع يمطر عاملا بوابل من الرصاص لتعثره في سداد ديونه بأسيوط

مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بالقليوبية

تحرير 1989 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تقدم تيسيرات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات لاستخراج الوثائق

الأكثر قراءة

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

والد ضحية القتل على يد زوجها بمنشأة القناطر يكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

تاريخ مواجهات إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أمام بيراميدز وباتشيكو

تفاصيل لقاء سياحة البرلمان ورئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية