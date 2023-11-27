الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في حادث انقلاب ميكروباص في منشأة القناطر

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

 تباشر نيابة الجيزة، التحقيق بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي في منشأة القناطر.

 

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الوفاة.

 

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة 

وكشفت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

 

حادث انقلاب سيارة في منشأة القناطر 

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة، بوجود مصادمة وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انقلاب  وأسفر الحادث  عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة منشأة القناطر اخبار الحوادث

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