الاستماع لأقوال شهود العيان في حادث انقلاب ميكروباص في منشأة القناطر
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي في منشأة القناطر.
واستمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الوفاة.
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة
وكشفت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.
حادث انقلاب سيارة في منشأة القناطر
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة، بوجود مصادمة وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انقلاب وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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