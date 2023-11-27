رئيس هيئة الدواء: 93% من الأدوية إنتاج محلي، وهذه تفاصيل التطبيق الجديد

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية إصدار قانون شامل لتنظيم المسؤولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة، مضيفا أن التشريع سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصري.

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

حجم إنتاج مصر من الدواء

وكشف أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، فضلا عن وجود قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقي، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية.

Advertisements

تدشين أبليكشن عن الدواء المصري

وأشار إلى أن هناك خطوة لتدشين تطبيق للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه.

وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة المعامل داخل هيئة الدواء المصرية للإطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وشارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين سر اللجنة، كريم بدر حلمي، و12 عضوا باللجنة بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم، إيرينى سعيد، سهير عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمود العزب، وجومنا لويس.

وكشف الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، حجم الأرباح التي حققتها الهيئة فى ملف التصدير، مشيرا الوصول إلى نحو مليار و167 مليون دولارا العام المالي الحالي.

مقرات هيئة الدواء المصرية في المحافظات

وأكد أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرا بجميع المحافظات، قائلا: وأصبح لنا أسما في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

هيئة الدواء المصرية تلعب دورا في القطاع الصحي

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر.

وأوضح أن الهدف من الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرية هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور أشرف حاتم: كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق، ولكن نأمل بأن يشعر الشارع بالدور الذي تلعبه الهيئة.

وأشار إلى أهمية الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، مؤكدا أن الدواء فى مصر يسعر جبريا، وهو أمر طيب.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: مع وجود نقص في أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر.

فيما طالب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة دفعات 2019 ,2020 ,2021، وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري.