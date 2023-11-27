التحقيق مع شخص قاد دراجة نارية برعونة وبحوزته سلاح أبيض على الدائري
بدأت النيابة العامة، التحقيق فيما تم تداوله من مقطع فيديو وصور على موقع "فيس بوك" لشخص حال قيادته دراجة نارية برعونة ممسكًا بيده سلاح أبيض، معرضًا حياة المواطنين للخطر علي الطريق الدائري.
وتداول مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملًا سلاح أبيض معرضًا حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائري.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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