السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة إجراء مناظرة جادة وحقيقية بين مرشحى الرئاسة الأربعة بشخوصهم وليس وكلائهم، وأن يتم التطرق من خلالها إلى كافة الأزمات والتحديات التي يواجهها المصريون ورؤى المرشحين الأربعة لمواجهة كل أزمة على ضوء برامجهم مع إتاحة مساحة كافية لمداخلات وأسئلة المشاهدين دون خطوط حمراء.

وأكد السادات أننا بحاجة إلى إجرء مناظرة بين المرشحين الأربعة تدار بحنكة وحيادية سياسية وتشمل مداخلات محددة المدة وتشمل أسئلة تتعلق بكل قضايانا وتحدياتنا الملحة في كل المجالات وما يتعلق بالاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان وسد النهضة والديون والأسعار وغيرها إضافة إلى تعهدات للمرشحين في السنة الأولى من الحكم.

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وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية:" المناظرات سوف تفيد كثيرين ممن لم يحسموا قرارهم بالمشاركة ومن هم متأرجحون ما بين مرشح وأخر ونحن على مشارف بدء التصويت خصوصا ونحن في مناخ نتابع فيه قضايا إقليمية ملحة أخذتنا بعيدا عن أجواء الانتخابات وعلى رأسها أحداث قطاع غزة المؤلمة الأمر الذى جعل كثيرين مهمومين ومنشغلين بها لدرجة أن البعض ربما لا يعرفون أسماء المرشحين المتنافسين".

موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ومنها ما يتعلق بالمصريين في الخارج، حيث بدأت مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 9 نوفمبر الحالي، وتمتد إلى يوم 29 نوفمبر بالنسبة للمصريين في الخارج، أي أنها تتوقف قبل يومين فقط من بدء التصويت لهم.

وبناء على بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن موعد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر، علما أن التصويت يبدأ في تلك الأيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية أن الانتخابات للمصريين في الخارج سيتم التصويت فيها من خلال 137 سفارة وقنصلية تتوزع إجمالي 121 دولة في العالم، في وقت تواصل الهيئة الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين في خارج تراب الجمهورية.

ضوابط تصويت المصريين في الخارج

ويحق لكل مصري في أي مكان في العالم التصويت خلال الانتخابات الرئاسية متى انطبقت عليه الشروط العامة لحق التصويت، ويمارس حقه من خلال إظخار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، طالما أنه مقيد في قاعدة الناخبين.

وسيكون لدى الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، كما عقدت الهيئة عدة لقاءات افتراضية مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية المصرية سواء السفراء أو القناصل ورؤساء اللجان الفرعية بمختلف السفارات والقنصليات حول العالم في إطار الاستعدادات اللازمة لإنجاز هذا الاستحاق للمصريين في الخارج.