الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

مواصلة الحملات المكبرة لإزالة 14 حالة تعدى على أملاك الدولة بأسوان (صور)

إزالة تعديات باسوان،
إزالة تعديات باسوان، فيتو

  تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار الحملات المكبرة للوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم استمرار الحملات المكبرة، والتي أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحات ألف و750 م2.

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 أضاف أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة، بالإضافة إلى رئيس الوحدة القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءً على تكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت تنفيذ 7 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بمجلس قروى المنشية، وذلك بمساحة إجمالية ألف و50 م2.

 

 

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أسوان تعديات اراضي سيارات الشرطة

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