5 أشهر تفصل مودريتش عن رقم بوشكاش التاريخي مع ريال مدريد

يستهدف الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، تحقيق إنجاز تاريخي في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد أصبح مودريتش رقم 15 في قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ النادي الملكي ريال مدريد، بعدما وصل إلى 505 مواجهات بمشاركته في الفوز على قادش (3-0) أمس الأحد، ضمن منافسات الليجا.

رقم مودريتش التاريخي المنتظر

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة الأمس جعلت مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا و78 يومًا، ثاني أكبر لاعب سنًا يمثل الميرنجي في الدوري الإسباني، متفوقًا على باكو بويو (38 عامًا و63 يومًا).

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ولا يتفوق على مودريتش حاليًا في تاريخ ريال مدريد، سوى الأسطورة فيرينتس بوشكاش، الذي مثل الفريق الملكي بعمر 38 عامًا و233 يومًا.

وأوضحت "آس" أن مودريتش يستطيع كسر رقم بوشكاش، إذا شارك في مباراة قادش بالليجا يوم 5 مايو 2024، في ملعب سانتياجو برنابيو.

طبيعة إصابة لوكا مودريتش

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.

وكان مودريتش أصيب خلال مواجهة قادش، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.

واشتكى اللاعب المخضرم من إصابة عضلية، ولم يستطع استكمال المباراة، لذا قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الدفع بداني سيبايوس بدلا منه في الدقيقة 70.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، كشفت الفحوصات الأولية أن مودريتش يعاني من إصابة طفيفة في العظمة الإسكية بالساق اليسرى بسبب الحمل الزائد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم يتبين وجود أي إصابة خطيرة لدى مودريتش، لكن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات، اليوم، عقب العودة إلى مدينة مدريد.