الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

زعم أنه يعمل بشركة إبادة الحشرات، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بسرقة المواطنين بـ5 ديسمبر

محكمة جنايات القاهرة،فيتو
محكمة جنايات القاهرة،فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، نظر جلسة  محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات لجلسة 5 ديسمبر. 

 

 وكشفت تحقيقات النيابة طبقا لأمر الإحالة،  أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده داخل العقار وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

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تفاصيل سرقة محفظتها 

وقالت المجنى عليها ربة منزل فى التحقيقات الاولية للنيابة العامة، إنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار. 

 

اعترافات كاملة للمتهم 

بمواجهته المتهم بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من شركة لابادة الحشرات وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم، وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واحيل للمحاكمة الجنائية.

 

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