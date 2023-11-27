بدء المرافعة بمحاكمة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

بدأت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، نظر جلسة المرافعة بمحاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ.

وكانت التحقيقات كشفت عن ضبط المتهمين بحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة".

كذلك أسندت إليهم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت إنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

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