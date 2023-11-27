الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس  4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الشرقية والإسماعيلية وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

Advertisements

وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات القانون 200 مليون جنيه الادارة العامة لمكافحة المخدرا الاسماعيلية الاسلحة والذخائر المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

رسائل قاضي الجنايات للبلوجر هبة السيد.. الحاجة والعوز لم تكن يومًا سبيلا للمتاجرة بالأعراض.. ولا مبرر لكسب المشاهدات والمال المدنس بالعار

المشدد 7 و10 سنوات، منطوق الحكم كامل على البلوجر أم زياد لاتهامها بالإتجار في البشر

المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر

حبس المتهمين بسرقة 4 لوحات تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالدقهلية

قبل النطق بالحكم، الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

اليوم، محاكمة 57 متهما بـ "خلية الشروق"

اليوم، الحكم على البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد بتهمة الاتجار في البشر

تأجيل محاكمة طلائع حسم ولواء الثورة لـ 20 يناير

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية