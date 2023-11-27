تأجيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك لـ11 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الإثنين، تأجيل الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبد الصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 واختصمت وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، لجلسة 11 ديسمبر للاطلاع والرد.

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نادى الزمالك

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت احالة الطعن المقام من رفعت المهندس المحامي، وكيلٱعن كريم عادل عضو نادي الزمالك، والتي يطالب فيه بوقف قرار تعيين حسام المندوه وعزله من منصبه لـ المفوضين.

حمل الطعن رقم ٨٨٠١ لسنة ٧٨ قضائية، واختصم وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في حكم لها قبل الإنتخابات بإثبات ترك الخصومة في الاستشكال المقام من حسام المندوه المرشح على انتخابات نادي الزمالك، على حكم القضاء الإدارى باستبعاده من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وفازت بها القائمة الموحدة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص قضت بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠ ، بسبب عضوية مجلس النواب لهيئة مفوضي الدولة.

حمل الطعن رقم ١٤٥٢ / ٧٠، واختصم مدير نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت

بقبول الدعوى المقامة أحد المرشحين، والتي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠ .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي "محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك" والتي طالب فيها باستبعاد كل من حسين احمد لبيب " مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم علية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

حملت الدعوى ٧٧/٧٧١٦٥، ٧٧/٧٨٣٧٢، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.