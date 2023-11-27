محمود متولي خارج قائمة الأهلي في مونديال الأندية

الأهلي أمام سموحة، قال مصدر داخل الأهلي إن محمود متولي مدافع الفريق سيكون خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية القادم.

أضاف: متولي لن يكون ضمن قائمة ٢٣ لاعب النهائية التي ستتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر القادم.

وتطير بعثة الأهلي إلى السعودية يوم ١١ ديسمبر القادم استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث يلعب الأهلي يوم ١٥ من الشهر ذاته أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

من ناحية أخري حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يترأس بعثة فريق الكرة إلي تنزانيا إلي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي تنزانيا عصر الخميس القادم لمواجهة يانج أفريكانز السبت القادم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال مصدر داخل الأهلي أن قرار اصطحاب موديست مهاجم الفريق برحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز السبت القادم لم يحسم في ظل استمرار معاناة اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.

أضاف: موديست سيكون خارج حسابات الأهلي أمام سموحة غدا ولكن هناك فحص طبي أخير لتحديد موقفه من السفر رفقة الفريق إلي تنزانيا الأربعاء وتبقى فرصة محدودة في هذا الأمر.

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي صلاح محسن وبيرسي تاو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الأهلي أمام سموحة غدا الثلاثاء في ظل استمرار غياب كهربا للايقاف وموديست للإصابة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر خمسة مباريات في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي نجح في تحقيق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط دون أن يتلقى أي خسارة ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كيلوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب المقاولون العرب.

5- الأهلى 1-1 الجونة الجولة الرابعة بالدوري ملعب خالد بشارة

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

4 مواجهات الأهلي وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة،4 مرات في بطولة كأس مصر حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل الأهلى مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

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مران الأهلي أمس استعدادا لمباراة سموحة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما مساء السبت الماضي تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

رضا سليم يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

بيبو يكلف الجهاز الطبي بمتابعة قندوسي والاطمئنان على إصابته

من ناحية أخرى كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.