ضبط مخبز لتجميعه 236 بطاقة تموينية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، إستمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق، والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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أسفرت بمركز الدلنجات، عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملات مماثلة بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة،تم ضبط 25 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر لأحد المخابز لقيامه بتجميع 236 بطاقة تموينية.

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانية، من ضبط 4 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز بلدي لعدم وجود ميزان حساس و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ووزن وسعر وقطر الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومخبز لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.