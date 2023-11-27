رفع 1220 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز خلال حملات مكبرة بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 546 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق ( الجمهورية،الشاذلى، الكورنيش، النافورة، مدينة قونيا، المعهد الدينى، افلاقة)

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد،بحملة مماثلة أسفرت، عن رفع 524 حالة اشغال طريق مخالف.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات،حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت، عن رفع 150 حالة اشغال،تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،على ضرورة المتابعة المستمرة، واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركه المرورية.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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