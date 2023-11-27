الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قنا

ازالة التعديات،فيتو
ازالة التعديات،فيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بنطاق الوحدات المحلية التابعة للمركز، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو ضمن الرقعة الزراعية.


 وترأس الحملة كل من سيد تمساح، رئيس المركز، وحمادة صلاح، نائب رئيس مركز أبوتشت، والتي تمكنت من إزالة العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في قرى الرزقة والمحارزة.
وقال حمادة صلاح، نائب رئيس المركز، إن الحالات التي تم إزالتها تضمنت البناء بالبلوك والأسمنت، وقواعد إسمنتية وخرسانية، على أراضي زراعية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعة من أي تعديات أو انتهاكات.
وأكد نائب رئيس المركز، ضرورة التعامل بحزم مع مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.

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ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شمال محافظة قنا قنا

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