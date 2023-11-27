175 مستفيدا من تنفيذ 5 دورات تدريبية في ريادة الأعمال بالدلنجات بالبحيرة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد - مقررة الفرع بالبحيرة، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، حيث تم تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز الدلنجات، وقد استهدفت تلك الدورات 175 سيدة.

وتهدف تلك الدورات إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية، والاقتصادية المطلوبة، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الإدخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع، ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب، وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

يأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال، كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بقرى حياة كريمة.