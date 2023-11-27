الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

175 مستفيدا من تنفيذ 5 دورات تدريبية في ريادة الأعمال بالدلنجات بالبحيرة

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

 واصل فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد - مقررة الفرع بالبحيرة، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، حيث تم تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز الدلنجات، وقد استهدفت تلك الدورات 175 سيدة.

وتهدف تلك الدورات إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية، والاقتصادية المطلوبة، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الإدخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع، ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

Advertisements

 أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب، وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

يأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال، كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بقرى حياة كريمة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تدريب البحيرة دمنهور استفادت المرأة

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية