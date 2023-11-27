رئيس زراعة البرلمان عن أزمة السكر: ليس لها مبرر سوى جشع بعض التجار

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر السكر حاليا، أمر ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر



وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولى الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

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ضرورة تفعيل الرقابة



وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل الرقابة على مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

مصانع السكر



وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلى السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تحدث عن أزمة اختفاء وارتفاع أسعار السكر، قائلا: "المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر، وأن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير على تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة".

وأضاف: "هناك صعوبة في الحصول على العملة والدولار تحرك في السوق الموازي من 41 إلى 51 جنيها"، مؤكدا: " سكر التموين متوافر وبكميات كبيرة ولا يزال بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وحافظنا على احتياجات القطاع الصناعي من السكر وسنوفر احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر بالكامل.

حل أزمة اختفاء السكر خلال أسبوع

وتابع: "قدمنا السكر للشركات من خلال البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن بهدف بيعه للمواطن بسعر 27 جنيها، وسعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر وعديد من السلاسل التجارية بسعر 27 جنيها".

وأشار: "بعض المناطق تعاني نقص في السكر وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنضخ كميات كبيرة لانتهاء الأزمة، موضحا أن مشكلات السكر الحالية لها علاقة بالتوزيع وليست أزمة توافر المنتج".

ولفت إلى أن الوزارة ضخت 164 ألف طن سكر من المخزون الإستراتيجي في الأسواق خلال 3 أسابيع بهدف بيع الكيلو بسعر 27 جنيها.

موسم إنتاج السكر الجديد

وأكد وزير التموين: "موسم إنتاج السكر الجديد يبدأ في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن ثم 250 ألف طن في فبراير الأمر الذي من شأنه القضاء على الأزمة".

وأضاف: "إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام سنتخذ إجراءات بتحديد حد أقصى لسعر البيع، وسنضخ 120 ألف طن سكر في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار".

ولفت إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص بشأن توفير العملة، والبنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبير النسبة الباقية سواء من السوق الموازي أو حصيلة الصادرات، موضحا: "البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات ضمن مبادرة السلع المخفضة للقطاع الخاص والشركات تدبر النسبة الباقية، وأن نسبة التدبير للشركات المتعاملة في مبادرة السلع المخفضة وصلت 62% من احتياجات العملة".