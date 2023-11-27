هيئة الدواء تكشف حجم الأرباح وتعلن افتتاح 29 مقرا بالمحافظات

كشف الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، حجم الأرباح التي حققتها الهيئة فى ملف التصدير، مشيرا الوصول إلى نحو مليار و167 مليون دولارا العام المالي الحالي.

وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب يزور هيئة الدواء المصرية

جاء ذلك أمام وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال زيارته للهيئة اليوم.

مقرات هيئة الدواء المصرية في المحافظات

وأكد أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرا بجميع المحافظات، قائلا: وأصبح لنا أسما في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

هيئة الدواء المصرية تلعب دورا في القطاع الصحي

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر.

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وأوضح أن الهدف من الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرية هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور أشرف حاتم: كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق، ولكن نأمل بأن يشعر الشارع بالدور الذى تلعبه الهيئة.

وأشار إلى أهمية الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، مؤكدا أن الدواء فى مصر يسعر جبريا، وهو أمر طيب.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: مع وجود نقص في أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر.

فيما طالب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة دفعات 2019 ,2020 ,2021، وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري.