الجمعة، التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات لصرف معاشات شهرديسمبر 2023 يوم الجمعة المقبل من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك ناصر مع استمرار صرف الزيادات الجديدة في المعاشات للشهر الثالث علي التوالي والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 300 جنيه.

زيادة معاشات ديسمبر 2023

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر وحصل أصحاب المعاشات على زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر.

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حقيقة زيادة معاشات أكتوبر 300 جنيه

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًّا ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014 وانعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1 /4 /2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصر 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

ومن جانب آخر يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620 - 740 جنيها شهريًا لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجيًا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.