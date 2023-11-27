الكشف على 1228 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى منطقة مركز طبي ناصر بدمنهور، في إطار خطة الدولة، وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية،وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

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وتم الكشف خلالها على ١٢٢٨ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١١ عيادة طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣١٥، عيادة الأطفال ٢٠٨،الجراحة ١١٢، النساء ٧٥، تنظيم الأسرة ٢٨، العظام ١٨٥، الأسنان ٥١، والرمد ٧٤، والجلدية ١٠١).

وتم تزويد القافلة بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.