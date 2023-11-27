الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ميلان يتوصل لحل لتمديد عقد لاوتارو مارتينيز

لاوتارو مارتينيز،
لاوتارو مارتينيز، فيتو

قال  بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، إن ناديه قريب من التوصل لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد النيراتزوري، من أجل تمديد تعاقده. 

وأوضح ماروتا، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "إكس": "نحن في محادثات مع لاوتارو ووكيل أعماله، من أجل التوصل لاتفاق جديد.. نحن هادئون للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه لن تكون هناك أي مشاكل في ذلك، لأن لاوتارو يريد البقاء هنا.. لذا المحادثات جارية".وانضم لاوتارو لصفوف النيراتزوري في صيف 2018، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 25 مليون يورو.

Advertisements

ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقد مع الأفاعي حتى صيف 2026، لكن النادي يأمل في بقائه لفترة أطول.

وبقميص الإنتر، شارك لاوتارو في 254 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 116 هدفا، فيما قدم 38 تمريرة حاسمة. 

وأصر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا أمام إنتر ميلان، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

قال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامهم مساحات لشغلها، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم".

اللعب على الخط الجانبي

وأضاف: "كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة"

وتابع: "لقد قاموا بعمل جيد في تحريك الكرة بسرعة، ما كان علينا فعله، أن يقترب روجاني أو بريمر من تورام، خاصة بريمر الذي كان عليه ارتكاب خطأ ضد تورام كي يمنعه من تمرير الكرة، هذه إحدى نقاط قوة إنتر، وقد تدربنا طوال الأسبوع على ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يفعلونه دائما".

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس لينهي جفافه التهديفي، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بإشارته إلى اسمه ثم حث المنتقدين على التزام الصمت.

كما سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

مارتينيز راسينج كلوب لاوتارو مارتينيز مدرب يوفنتوس يوفنتوس

مواد متعلقة

تقرير يكشف طبيعة إصابة مودريتش

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أجمك بدوري أبطال آسيا

ماني ورونالدو يقودان التشكيل المتوقع لمباراة النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

اتحاد الكرة يفكر في تقديم طلب باستضافة مونديال الشباب 2025

فرمان مدرب النصر قبل مواجهة برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الشباب في قمة الجولة الـ14 للدوري السعودي

ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال الرسمي أمام الحزم بالدوري السعودي

أبوتريكة قبل قمة ليفربول ومانشستر: 50 يومًا والعالم صامت فلتحيا فلسطين (فيديو)

الأكثر قراءة

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ساويرس يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل بسبب عنف جيش الاحتلال في الضفة

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل الجولة السابعة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

125 مليون دولار حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى العراق خلال 2022

أسعار السيراميك اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان إسرائيلي بالضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية