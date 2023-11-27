تقرير يكشف طبيعة إصابة مودريتش

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.

وكان مودريتش أصيب خلال مواجهة قادش، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.

واشتكى اللاعب المخضرم من إصابة عضلية، ولم يستطع استكمال المباراة، لذا قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الدفع بداني سيبايوس بدلا منه في الدقيقة 70.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، كشفت الفحوصات الأولية أن مودريتش يعاني من إصابة طفيفة في العظمة الإسكية بالساق اليسرى بسبب الحمل الزائد.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم يتبين وجود أي إصابة خطيرة لدى مودريتش، لكن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات، اليوم، عقب العودة إلى مدينة مدريد.

يشار إلى أن ريال مدريد انتصر على قادش بنتيجة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول الليجا مؤقتًا.

فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وحسب ما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه دياز، أن الهلال السعودي بات النادي الأقرب للحصول على خدمات لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن الهلال دخل على خط الصراع مع قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي للتعاقد مع لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح أن قلة مشاركة لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ستفتح الباب أمام رحيله عن الملكي، للبحث عن المزيد من الدقائق.

ولعب الدولي الكرواتي 13 مباراة في مختلف البطولات رفقة ريال مدريد في الموسم الحالي، بواقع 601 دقيقة فقط.

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا في الانتقالات الشتوية الجارية، مما يجعل إدارة الملكي توافق على رغبته بالرحيل.

وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.

لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".

وكيل مودريتش يفتح باب الانتقال إلى الدوري السعودي

ونقل موقع "90min" عن وكيل النجم الكرواتي، قوله: "مودريتش يفكر حاليًّا فقط في ريال مدريد، لكن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي ممكنة إذا كان العرض مناسبًا".

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الاتحاد والأهلي فتحا محادثات مع وكيل لوكا مودريتش بشأن انتقال محتمل لدوري روشن.

ورغم أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، فإن غاليتي أكد أن الاتحاد والأهلي يريدان التوقيع مع اللاعب في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.