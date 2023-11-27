الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية

استمرار حركة الملاحة
استمرار حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية، فيتو

تشهد محافظة الإسكندرية في الأربعة وعشرين ساعة الماضية استمرار حركة الملاحة وتداول البضائع على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات  حيث تم دخول وخروج  20 سفينة الـ 24 ساعة الماضية إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 47 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل كما تم تداول 1484 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة. 

Advertisements

وفيما يتعلق  بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 124 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت. 

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، ومتابعة الرصدات الجومائية بشكل منتظم وإتخاذ كافة التدابير والتعليمات الخاصة بإجراءات التعامل مع التقلبات الجوية، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية مينا الإسكندرية طقس

مواد متعلقة

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أجمك بدوري أبطال آسيا

طبيبة عيون تكشف خطورة العدسات اللاصقة الشعبية في العين

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

الأكثر قراءة

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ساويرس يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل بسبب عنف جيش الاحتلال في الضفة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل الجولة السابعة

مراسم استقبال رسمية لرئيسة المجر بقصر الاتحادية

السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

125 مليون دولار حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى العراق خلال 2022

أسعار السيراميك اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان إسرائيلي بالضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية