استمرار حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية

تشهد محافظة الإسكندرية في الأربعة وعشرين ساعة الماضية استمرار حركة الملاحة وتداول البضائع على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات حيث تم دخول وخروج 20 سفينة الـ 24 ساعة الماضية إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 47 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل كما تم تداول 1484 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

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وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 124 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، ومتابعة الرصدات الجومائية بشكل منتظم وإتخاذ كافة التدابير والتعليمات الخاصة بإجراءات التعامل مع التقلبات الجوية، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.