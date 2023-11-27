الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في بورسعيد

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد بجامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء المجلس.

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بـ"بورسعيد"

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بما تحقق تم إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 28 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام  2023 من بينهم جامعة المنيا من ضمن أفضل 200 جامعة في مجال العلوم الهندسية الكهربية والصيدلية، ودخول 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 50 جامعة عالمية بذات التصنيف، وإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للدول العربية فضلًا عن الإنجازات التي تحققت على صعيد البحث العلمي والابتكار، ومنها تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم للجامعات من الوزارة وبنك المعرفة المصري.

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كما ناقش المجلس استمرار استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، مشيرًا إلى إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات "Taylor & Francis " الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية، إلى جانب التأكيد على استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، وتنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، ودعم المبتكرين، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

كما حث الوزير المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وافق المجلس خلال انعقاده على تحديث الفصل الأول من مقرر القضايا المجتمعية، ليُصبح بعنوان "المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية" ليتناول موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتضمين ما ورد في التقرير النهائي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كما ناقش المجلس تقرير متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية، وإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.

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