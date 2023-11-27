الأهلي، اليوم مجلس إدارة النادي يجتمع لاعتماد الجمعية العمومية

الأهلي، يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وذلك لاعتماد محضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

الجمعية العمومية للأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

وفوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

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الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج..

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

الانتصار رقم 52 لكولر مع الأهلي

ويعد الفوز على فريق ميدياما الغاني هو الانتصار رقم 52 لكولر مع الأهلي خلال الـ 74 مباراة التي قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 52 مباراة وتعادل في 15 مباراة، وخسر في 7 مباريات بواقع 39 مباراة بالدوري الممتاز، و17 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الأفريقى.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 140 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري المصري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري.

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري.

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023.

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

44- الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري.

45- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

46- الأهلي 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

47- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

48- الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري.

49- الأهلي 1-0 منتخب السويس دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

50- الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري.

51- الأهلى 0 - 0 فيوتشر الجولة الرابعة والعشرين بالدوري

52- الأهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري

53- الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري

54- الأهلى 4-1 الزمالك الجولة الحادية والثلاثين بالدوري

55- الأهلي 4-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري

56- الأهلى 1-1 حرس الحدود الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري.

57- الأهلي 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري

58- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري

59- الأهلي 2-0 الداخلية دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

60- الأهلي 2-1 المصري البورسعيدي دور الـ 8 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

61- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي 2023

62- الأهلى 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري موسم 2023-2024

63- الأهلى 3-0 سان جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

64- الأهلى 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

65- الأهلى 3-0 إنبى نصف نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023

66- الأهلى 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري موسم 2023-2024

67- الاهلي 2-2 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي

68 الأهلي 1-1 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي

69 الأهلي 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي

70-الأهلي 0--1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي

71- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري موسم 2023-2024

72- الأهلي 2-1 سيراميكا كليوباترا الجولة الثانية بالدوري موسم 2023-2024

73- الأهلي 1-1 الجونة الجولة الرابعة بالدوري موسم 2023-2024

74- الأهلي 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.