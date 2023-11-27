الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

قبل عرضه في السينمات، تعرف على تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب، فيتو
فيلم أبو نسب، فيتو

تستقبل السينمات المصرية الفيلم الكوميدي “أبو نسب” في 21 ديسمبر المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة المنتجة لعرض الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات.

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم؛ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب 

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام. 

Advertisements

 

التعاون الثالث

ويشهد هذا الفيلم تأكيد على ثنائية محمد عادل إمام وياسمين صبري، حيث أن هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الثالث بينهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، ويعودان للعمل معًا بعد غياب 5 سنوات في فيلم “أبو نسب”.

 

موعد العرض

يبدأ عرض الفيلم في مصر يوم 21 ديسمبر المقبل، على أن يعرض في سينمات الخليج وعدد من الدول العربية بعدها بأيام قليلة.

 

منافسة قوية

ويشهد موسم رأس السنة الميلادية منافسة قوية بين عدد من الأفلام، منها “أبو نسب”، “أنف وثلاث عيون”، “الإسكندراني” و"شماريخ"، مع إمكانية عرض أفلام أخرى على مدار الموسم الممتد حتى نهاية أجازة منتصف العام الدراسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم أبو نسب محمد عادل إمام ياسمين صبرى اخبار الفن قصة فيلم ابو نسب الفنانة هالة فاخر الفنانة ياسمين صبري أبطال فيلم أبو نسب فيلم “ليلة هنا وسرور” رأس السنة الميلادية انف وثلاث عيون

مواد متعلقة

طرح "أبو نسب" ضمن أفلام رأس السنة بالسينمات

ماجد الكدواني: خلصت تصوير فيلم أبو نسب وعجبني مسلسل سيب وأنا أسيب (فيديو)

الأكثر قراءة

طائرة إيلون ماسك الخاصة تهبط في إسرائيل، وزيارة مرتقبة لقطاع غزة

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-11-2023 في بداية التعاملات

إقالة ضابطين بجيش الاحتلال بسبب انسحاب سريتهما من معركة غزة

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

الأهلي، رضا سليم يواصل التأهيل اليوم

إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة مقابل تحرير 10 أسرى كل يوم

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

500 معلم متطوع، شاب مصري يفتتح "مدرسة أونلاين" لمساعدة الطلاب الفلسطينيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية