الإثنين 27 نوفمبر 2023
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منوعات

بسبب تغريدة رئيس وزرائها، وزير خارجية الاحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا

الفتاة الأيرلندية
الفتاة الأيرلندية الإسرائيلية تلتقي والدها بعد عودتها، فيتو

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأحد، أنه طلب استدعاء سفيرة إيرلندا سونيا ماكجينيس، احتجاجًا على تغريدة وصف فيها رئيس وزراء بلادها ليو فرادكار، فتاة إسرائيلية لأب إيرلندي كانت محتجزة لدى حركة "حماس" الفلسطينية، بأنها كانت "مفقودة" ولم يقل "مخطوفة" في قطاع غزة.

وقال كوهين عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "في أعقاب الكلمات الشنيعة التي أدلى بها رئيس وزراء إيرلندا بشأن إطلاق سراح إيميلي هاند (إسرائيلية إيرلندية)، أوعزتُ باستدعاء السفيرة الإيرلندية لدى إسرائيل لتوبيخها"، وفقًا لتعبيره.

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يوم من الفرح والراحة

وفي وقت سابق، هاجم كوهين، فرادكار عندما غرد، قائلًا: إن "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإميلي هاند وعائلتها.. لقد عُثر على طفلة بريئة فُقدت وأُعيدت، ونحن نتنفس الصعداء".

إلى ذلك، وفي المقابل، رد كوهين: "إميلي هاند لم تكن ضائعة.. ربما فقدت بوصلتك الأخلاقية وارتباطك بالواقع.. تم اختطاف إميلي من قبل منظمة إرهابية (يشير إلى حركة حماس) أسوأ من (تنظيم) داعش بعد قتل زوجة أبيها".

وأكد: "لقد اختطفت حماس إميلي وأكثر من 30 طفلًا إسرائيليًا، وأنت تحاول إضفاء الشرعية على ذلك.. عار عليك".

بلدة "بئيري" الإسرائيلية

في البداية، كان يعتقد أن إميلي هاند (9 سنوات)، توفيت بعد أن هاجم مقاتلو "حماس" بلدة "بئيري" الإسرائيلية ضمن هجوم مباغت شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتم التأكد لاحقًا أنها كانت من بين 240 رهينة، تقول إسرائيل إنهم نقلوا في ذلك اليوم إلى قطاع غزة.
وقد بدأ الجمعة، سريان هدنة قصيرة من 4 أيام بين إسرائيل وحركة "حماس"، وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد، والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلًا فلسطينيًا لدى إسرائيل.

 الدفعة الثانية من تبادل الأسرى

وأنهت "حماس" وإسرائيل السبت، الدفعة الثانية من تبادل الأسرى، إذ أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 أسيرًا، بينهم 6 سيدات و33 طفلًا، من سجن "عوفر" العسكري" المقام غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

وقد سلمت "كتائب القسام"، الصليب الأحمر، 13 أسيرًا إسرائيليًا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية، وذلك "في إطار التهدئة الإنسانية".

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