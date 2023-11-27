الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

التفاصيل الكاملة لـ حادث صحراوي المنيا.. 14 نعشا.. مسن وطفلة في حالة حرجة.. وتشييع موظف وزوجته في جنازة مهيبة (صور)

تجمع أهالي 14 شخصا
تجمع أهالي 14 شخصا لقوا مصرعهم في حادث المنيا، فيتو

اتشحت محافظة المنيا بالسواد بعدما شهد أحد الطرق الصحراوية التابعة لها، حادث تصادم مروع، راح على إثره 14 شخصا، بينهم شباب ورجال ونساء معظمهم من مدينة ملوي.

ففي تمام الساعة الثالثة عصرًا، انطلقت سيارات الإسعاف نحو حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل قرية تل بني عمران.

الحادث وقع بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص متجهًا إلى محافظة أسيوط منطلقًا من موقف مدينة ملوي، كامل العدد.

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مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بالمنيا

أسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين من بينهم طفلة في حالة غير مستقرة داخل العناية المركزة بمستشفى ملوي التخصصي والآخر مسن في حالة يرثى لها.

تم توزيع الجثث بسيارات الإسعاف على مستشفى ملوي التخصصي وديرمواس، أقرب أماكن نسبة للموقع الجغرافي للحادث.

وفى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، بدأ أهالي الضحايا يتجهون نحو مشرحتي ملوي التخصصي وديرمواس لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثث تمهيدًا لاستلام ذويهم.

شاهد:  لحظة تجمع أهالي 14 شخصا لقوا مصرعهم حادث المنيا أمام المستشفيات لاستلام جثث الضحايا

تعالوا استلموا الأمانة 


مئات من المواطنين متواجدين أمام مستشفى ملوي التخصصي تملأ أعينهم الحزن والدموع، هناك لا صوت يعلو على صوت العويل والنحيب، الجميع يترقب خروج مسئولي المشرحة لينادي بين الحين والآخر "أهل فلان الفلاني تعالوا استلموا الأمانة".

مصدر طبي بمديرية الصحة بالمنيا، أكد في تصريحات إعلامية قائلًا: معظم الجثث مجهولة الهوية، وحالة المصابين غير مستقرة وكان ذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف أي بعد وقوع الحادث بساعتين ونصف.

أسماء ضحايا حادث ميكروباص صحراوي المنيا 


وأسماء المتوفين هم: محمد نبيل عمر عبد الحميد،  17 سنة، عصام سعيد عطية، 42 سنة،مصطفى جمال عبد الشفيق، 29 سنة، محمد فاروق عبد الرسول، 46 سنة، وجدي صلاح بشري، 32 سنة، مؤمن عاطف عبدالحميد، 45 سنة، وتبقى 8 جثث أخرى مجهولي الهوية.

 

وأسماء المصابين: هاني حسانين فوزي، 49 سنة، سائق السيارة النقل، رودي عصام سعيد، ١٢ سنة، التي تعاني من نزيف في المخ وحالتهم غير مستقرة.

 

محافظ المنيا ينعي ضحايا حادث تصادم المنيا

فيما حرص اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على نعي أسر ضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

صرف إعانات عاجلة لـ أسر ضحايا حادث صحراوي ملوي

وقد أصدر المحافظ توجيهاته للواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة بتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لاستكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

راحوا في كفن واحد، لحظة دفـن زوجين ضحايا حادث المنيا

عصام عطية، المتوفى هو وزوجته، فيتو 

وفى تمام الساعة الثامنة مساء، بدأت الأهالي في استلام جثامين ذويهم من بينهم زوج "عصام سيد عطية"، الموظف بشركة كهرباء ملوي، وزوجته التي تعمل داخل قطاع التربية والتعليم بذات المدينة، وسط جنازة مهيبة وتم دفنهما سويا مقابر العائلة بقرية البرشا شرق مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

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