مواعيد مباريات اليوم الإثنين

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا والعديد من الدوريات الأوروبية المختلفة.

دوري أبطال آسيا

الشارقة - السد 6 مساء

أولماليك - الاتحاد 6 مساء

الدحيل - استقلال دوشنبه 6 مساء

سباهان اصفهان - القوة الجوية 8 مساء

النصر - برسيبوليس 8 مساء





الدوري الإنجليزي الممتاز



فولهام - وولفرهامبتون 10 مساء



الدوري التركي الممتاز



سيفاس سبور - طرابزون سبور 7 مساء

إسطنبول باشاك شهير - بينديك سبور 9 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



جيرونا - أتلتيك بيلباو 10 مساء



الدوري الإيطالي



بولونيا - تورينو 9.45 مساء

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