مواعيد مباريات اليوم الإثنين
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا والعديد من الدوريات الأوروبية المختلفة.
دوري أبطال آسيا
الشارقة - السد 6 مساء
أولماليك - الاتحاد 6 مساء
الدحيل - استقلال دوشنبه 6 مساء
سباهان اصفهان - القوة الجوية 8 مساء
النصر - برسيبوليس 8 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام - وولفرهامبتون 10 مساء
الدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور - طرابزون سبور 7 مساء
إسطنبول باشاك شهير - بينديك سبور 9 مساء
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
جيرونا - أتلتيك بيلباو 10 مساء
الدوري الإيطالي
بولونيا - تورينو 9.45 مساء
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