الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا والعديد من الدوريات الأوروبية المختلفة.

دوري أبطال آسيا 

الشارقة -  السد 6 مساء 
أولماليك - الاتحاد 6 مساء
 الدحيل -  استقلال دوشنبه 6 مساء 
سباهان اصفهان -  القوة الجوية 8 مساء 
 النصر - برسيبوليس 8 مساء



الدوري الإنجليزي الممتاز


 فولهام - وولفرهامبتون 10 مساء 


الدوري التركي الممتاز


 سيفاس سبور - طرابزون سبور 7 مساء 
إسطنبول باشاك شهير - بينديك سبور 9 مساء 

 الدوري الإسباني الدرجة الأولى


 جيرونا - أتلتيك بيلباو 10 مساء 


 الدوري الإيطالي 


 بولونيا - تورينو 9.45 مساء 

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