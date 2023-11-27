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رياضة

الدوري الإيطالي، مدرب يوفنتوس: فشلنا في إيقاف إنتر ميلان

أليجري، فيتو
أليجري، فيتو

أصر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، على أن فريقه استقبل هدفا ساذجا أمام إنتر ميلان، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، مساء الأحد، على ملعب أليانز، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

قال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "لقد استقبلنا هدفا ساذجا، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من هدفنا، إنتر أظهر أنه عندما يكون أمامهم مساحات لشغلها، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم".

اللعب على الخط الجانبي

وأضاف: "كنا نعلم أنهم يميلون للعب على الخط الجانبي وعملوا على ذلك، لكننا استقبلنا الهدف على أي حال، ربما كان علينا أن نرتكب خطأ ضدهم قبل انطلاق الهجمة".

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وتابع: "لقد قاموا بعمل جيد في تحريك الكرة بسرعة، ما كان علينا فعله، أن يقترب روجاني أو بريمر من تورام، خاصة بريمر الذي كان عليه ارتكاب خطأ ضد تورام كي يمنعه من تمرير الكرة، هذه إحدى نقاط قوة إنتر، وقد تدربنا طوال الأسبوع على ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يفعلونه دائما".

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس لينهي جفافه التهديفي، واحتفل بطريقة مثيرة للجدل بإشارته إلى اسمه ثم حث المنتقدين على التزام الصمت.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان

حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، كامبياسو، نيكولوسي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمي: يان سومر.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، دي فري، أتشيربي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختياريان، ديماركو.

 

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خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان

ويعتلي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاءين، وخسارة مباراة.

ويحتل يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة.

 

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