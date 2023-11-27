محمد صلاح: أرفض عودة "الثلاثي المعاقب" للمشاركة مع الزمالك
أعرب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وحقق الزمالك فوزًا هامًا على ضيفه أبو سليم الليبي في ضربة البداية بمشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف حمل توقيع يوسف ابراهيم "أوباما" في الدقيقة 73.
وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":
ضربة البداية
الزمالك حقق الهدف الأهم من مواجهة أبو سليم، وهو حصد النقاط الثلاث خاصة في ضربة البداية، فالفوز بالجولة الأولى يعطي دفعة للاعبين والجهاز الفني في المباريات القادمة".
وتطرق محمد صلاح للحديث عن أزمة الثلاثي "أحمد فتوح، محمد صبحي، ومصطفى الزناري، قائلًا: أرفض عودة الثلاثي للمشاركة مع القلعة البيضاء في المباريات القادمة، وأؤيد قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، نظرًا لما بدر منهم قبل مباراة زد، وخروجهم من المعسكر بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني.
ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
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