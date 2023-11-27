الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

تشييع جنازة زوجين في حادث صحراوي المنيا (صور)

تشييع جنازة زوجين
تشييع جنازة زوجين في حادث صحراوي المنيا، فيتو

شيع أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء الأحد، جثمان شخص وزوجته، لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، الذي أسفر عن وفاة 14 شخصا وإصابة 2 آخرين.

الأهالي يشيعون جثامين 14 شخصا في المنيا 

وقد شارك المئات من أهالي ملوي، في تشييع جنازة الزوجين، اللذين دفنا في مقابر العائلة بقرية البرشا التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تشييع جنازة زوجين في حادث صحراوي المنيا 

وقد سيطر الحزن والبكاء على أهالي وأصدقاء الزوجين، لحظة تسلمهم الجثمانين فور خروجها من مشرحة مستشفى ملوي جنوب محافظة المنيا، حتى دفنهما.

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وكان 14 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية تل بني عمران التابعة إداريًا لمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.

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