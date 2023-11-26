أبرز إحصائيات لقاءات الحملة الرسمية للمرشح السيسي من 8 أكتوبر حتى 26 نوفمبر 2023

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقاءات عدةٍ مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم ومقتراحاتهم.



وجاءت أبرز الإحصائيات حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 26 نوفمبر 2023.

وفي سياق آخر، شهد الرئيس السيسي، مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة حيث قال الرئيس:

إنه لمن دواعي السرور والفخر، أن أتواجد فى هذا الجمع الكريم من أبناء مصر، الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.. جمعتهم مصر والعروبة.. ومن يتمسك بهما، فلن يضل ولن يتفرق أبدا وإن سعادتى تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل فى جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا وكما تعاهدنا معا، بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هي الضامن لبقاء مصر، والثابت الذي لا يقبل التغيير.

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وقال الرئيس: تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة، تضاف إلى سوابق التحديات التى تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية، منحنى شديد الخطورة والحساسية، فى ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدي إلى تصفية القضية، وتهجيـــر الشـــعب، والاســـتيلاء علـــى الأرض.

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