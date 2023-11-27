الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة فني تكييف بتهمة قتل زوج عمته بعصا حديدية، اليوم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة فني تكييف وتبريد، بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على ٧ آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقة أمرت المحكمة بإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.

قتل زوج عمته عمدا

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى ح."، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد أ." من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

Advertisements

وكشفت التحقيقات، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال داخل المسكن.

ووجهت للمتهم تهمة إحراز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة إمبابة جنايات إمبابة اخبار الحوادث خلافات مالية

مواد متعلقة

حبس 6 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

اليوم، محاكمة 57 متهما بـ "خلية الشروق"

الأكثر قراءة

بعد صدمتها على الهواء، نشوى مصطفى تكشف لـ"فيتو" علاقتها بطارق عبد العزيز

تقرير حديث: 33% من الشركات تعرضت لهجمات تتعلق بالأمن السيبراني

وزير التموين: ارتفاع سعر الدولار سبب أزمة السكر، ندرس تحويل الدعم السلعي لنقدي، وحقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

شريف منير يكشف اللحظات الأخيرة لطارق عبد العزيز من كواليس التصوير صباح اليوم

رغم سيطرة مسلحين عليها، سفينة حربية أمريكية تنقذ ناقلة إسرائيلية في البحر الأحمر

عشماوي: طرح القطن وبعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية قريبًا

بسبب تغريدة رئيس وزرائها، وزير خارجية الاحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا

قوات الاحتلال تقتحم مخيمات في الضفة الغربية وتحتجز شخصين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية