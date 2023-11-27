الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

التحقيق مع حلواني متهم بسرقة هاتف محمول في السلام

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق مع حلواني متهم بسرقة هاتف محمول وحقيبة من مواطن في منطقة السلام، وذلك بعد نشر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمنًا الواقعة.

وبحسب التحريات، فقد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم، وهو حلواني، بعد نشر مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر فيه المتهم وهو يسرق هاتف محمول وحقيبة من أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة".

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وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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عامل بمحل سجاد في منطقة السلام

بدأت الواقعة عندما كان المجني عليه، وهو عامل بمحل سجاد في منطقة السلام، يتواجد في محل عمله، فقام المتهم باستغلال انشغاله بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته.

وبعد أن شاهد المجني عليه مقطع الفيديو على "فيس بوك"، قرر التوجه إلى قسم الشرطة، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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