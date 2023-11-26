الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

هطول أمطار غزيرة فى الإسكندرية (فيديووصور)

سقوط الأمطار بالإسكندرية،
سقوط الأمطار بالإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم تساقط أمطار متوسط  على مختلف المناطق زادت كثافتها على فترات متفاوتة بمناطق وسط وشرق.

https://fb.watch/ozrV0vXSkq/?mibextid=Nif5oz

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية وانتشار مسئولى وتنفيذى المحافظة. 

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في جميع الميادين والشوارع العامة لتطهير شنايش ومطابق الأمطار ورفع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق حتى لا تسبب في توقف الحركة المرورية أمام السيارات.

 

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، وأعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة على مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.

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وتنفي محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر بالمحافظة.

وكان قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية  في كافة الميادين والشوارع العامة وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء. 

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