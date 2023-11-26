الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

محاكمة فني تكييف قتل زوج عمته بعصا حديدية في إمبابة غدا

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة فني تكييف وتبريد، بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على ٧ آلاف جنيه.

 

وفي الجلسة السابقة أمرت المحكمة بإيداع المتهم بمستشفى الأمراض النفسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات أستقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

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وكشفت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال داخل المسكن.

 

ووجه للمتهم تهمة أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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الجيزة جنايات إمبابة اخبار الحوادث

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