التدريب علي الإستراتيجية القومية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الدم بصحة البحيرة

استقبل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى إطار الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنع انتشارها وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة طبقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية، الدكتورة دينا رجب ومحمد عبد العزيز من الإدارة العامة للفيروسات الكبدية بالوزارة.

وجاء ذلك فى حضور الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة الصحة المدرسية ومكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية.

وذلك فى بداية زيارتهم لمحافظة البحيرة لتدريب فرق الفيروسات الكبدية بالإدارات، والمستشفيات التابعة للمديرية، على الإستراتيجية القومية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وإجراءات ما بعد التعرض للوخز والتعرض لسوائل الجسم، وذلك على مدار أربعة (٤) أيام ابتداءً من اليوم.

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وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تطعيم جميع الفرق الطبية ضد الالتهاب الكبدي بى، كخطوة أولى للحد من انتشار الفيروسات الكبدية.

هذا وسيتم التدريب لفرق الفيروسات الكبدية أيضا على برنامج الوخز الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتهيئة منسقى الفيروسات الكبدية لتدريب جميع الفرق الطبية بالإدارات والمستشفيات لمنع حدوث الوخز، والإجراءات الوقائية اللازمة فى حال التعرض وكذلك إجراءات المتابعة ما بعد الوخز.

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