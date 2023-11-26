تعادل يوفنتوس وإنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول من الدوري الإيطالي
انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، علي ملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.
سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.
تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان
حراسة المرمي: تشيزني.
خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.
خط الوسط: مكيني، كامبياسو، نيكولوسي، رابيو، كوستيتش.
خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.
تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس
حراسة المرمي: يان سومر.
خط الدفاع: ماتيو دارميان، دي فري، أتشيربي.
خط الوسط: دينزل دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختياريان، ديماركو.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.
ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان
ويعتلي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة مباراة.
ويحتل يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقي هزيمة وحيدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.