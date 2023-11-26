نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المرحلة الأولى من حملة حقك تنظمي

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بنطاق المحافظة

وتابعت فاعليات الحملة بالوحدة الصحية بقرية بلقطر بأبو حمص، بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اللواء مدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص.

جاء ذلك فى إطار إهتمام قطاع السكان، وتنظيم الأسرة بتوفير خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية بالمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وضمن مبادرة "أيامنا أحلى".



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وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنظمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما تستمر فعاليات المرحلة الأولى اعتبارًا من اليوم 26 نوفمبر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري، بإدارات ( ايتاى البارود، أبوحمص، أبوالمطامير، غرب النوبارية، وادى النطرون، التحرير، الرحمانية، رشيد ) والمرحلة الثانية فى الفترة من 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر القادم بإدارات ( كفر الدوار ،دمنهور، حوش عيسى ، شبراخيت،الدلنجات، كوم حمادة، المحمودية، ادكو ).

وخلال جولتها التقت نائب محافظ البحيرة بعدد من المواطنين الذين طالبوا بعمل عداية على مصرف الصيرفي بقرية بلقطر الشرقية بأبو حمص.

وعلى الفور وجهت الدكتورة نهال بلبع، الجهات المعنية بسرعة التنفيذ استجابة لمطالبهم، وذلك للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



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