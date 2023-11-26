الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

بيطري البحيرة يحصن 105 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

جهود بيطري البحيرة،فيتو
جهود بيطري البحيرة،فيتو

استمرت جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
 
أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، عن علاج 20904 حيوانات في مختلف التخصصات وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 8 قوافل، بإجمالي 4575 حيوانا معالجا، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حمادة أبوحمص - التحرير، تم خلالها علاج 3255 طفيليات خارجية، و1260 طفيليات داخلية.

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كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، 105010 رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 900 طائر،وتم إصدار 365  تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وبلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1540 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 307362، كما تم عمل 11 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 38  قضية بإجمالي مضبوطات 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 
 

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حمي الحمي القلاعية الوادي المتصدع البحيرة بيطري

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