بيلينجهام يعزز صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة قادش

الدوري الإسباني، عزز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد صدارته كهداف لليجا الإسبانية بعد تسجيله هدف في مرمي فريق قادش ساهم في فوزه فريقه بالمباراة ومن ثم تصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت.

ورفع بيلينجهام رصيد أهدافه إلي 11 هدف خلال مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق هدفين عن الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم اتليتكو مدريد ورصيده 9 أهداف.

وحقق ريال مدريد الفوز بثلاثة أهداف دون رد على فريق قادش في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من الليجا علي ملعب فريق قادش.

أحداث الـمباراة

تحصل الأوروجوياني فالفيردي لاعب ريال مدريد علي بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة.

وخطف رودريجو الهدف الأول للفريق المدريدي في الدقيقة الرابعة عشرة.

وتحصل ميندي لاعب ريال علي بطاقة صفراء في الدقيقة 32.

واضاف رودريجو الهدف الثاني له ولمدريد في الدقيقة 64

واختتم الإنجليزي جود بيلينجهام الاهداف بهدق ثالث في الدقيقة 74

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ناتشو، كارفخال، روديجير، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، مودريتش، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو

5 لاعبين في ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو



ويتواجد الآن 5 لاعبين في ريال مدريد تبلغ قيمة كل واحد منهم أكثر من 100 مليون يورو، بعضهم تضاعفت قيمته السوقية نحو ثلاث مرات، وأصبح جود بيلينجهام رابع أغلى لاعب في العالم خلف إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

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وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن ما يظهره السوق هو أن التزام ريال مدريد بالمواهب الشابة أمر مربح، ففي أحدث تقييم ظهر بيلينجهام بالفعل باعتباره اللاعب الأكثر قيمة في ريال مدريد والدوري الإسباني خلف فينيسيوس.

وتبلغ القيمة السوقية لجود بيلينجهام 153.9 مليون يورو، مقارنة بـ 163.5 مليون يورو لزميله فينيسيوس جونيور.

وأشارت "ماركا" إلى أن معظم التعاقدات الشابة لنادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة تظهر في القمة، وتضاعفت قيمة بعض اللاعبين ثلاث مرات.

وأبرز مثال على ذلك فيدي فالفيردي، الذي انضم لنادي الـ 100 مليون يورو ليحتل المركز الرابع خلف أوريلين تشواميني (قيمته 109 ملايين يورو).

ويظهر فالفيردي المثال الأكثر صلة بالاستثمار الذي تم تنفيذه بشكل جيد في ريال مدريد، حيث دفع الميرنجي 5 ملايين يورو لبينارول في 2016.

أما تشواميني فقد أعاد تقييم نفسه أيضا رغم أن التعاقد معه كلف ريال مدريد 80 مليون يورو.

وفي المركزين الخامس والسادس هناك لاعبان آخران ارتفعت قيمتهما السوقية ثلاث مرات، وتبلغ القيمة السوقية للفرنسي إدواردو كامافينجا 104 ملايين يورو، وقد انتقل لصفوف ريال مدريد من رين مقابل 30 مليون يورو، ويليه رودريجو وقيمته السوقية 92 مليون يورو وتضاعفت قيمته السوقية مرة تقريبًا.

وفي المركز السابع يأتي إيدير ميليتاو، الذي انتقل لريال مدريد وهو صغير أيضًا بعمر 21 عامًا، لكن قيمته السوقية تبلغ 67 مليون يورو، رغم أنه يتعافى الآن من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، علما أن التعاقد معه في 2019 كلف ريال مدريد 50 مليون يورو.

ومن بين هؤلاء اللاعبين السبعة جدد ريال مدريد قبل أيام عقود كامافينجا ورودريجو وفينيسيوس وفالفيردي بينما سيكون ميليتاو هو التالي الذي سيتم الإعلان عن تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ماركا" تصل قيمة هؤلاء اللاعبين إلى 800 مليون يورو.

أما بيلينجهام، فبالرغم من التعاقد معه مقابل أكثر من 100 مليون يورو فإن قيمته السوقية تبلغ حاليا 150 مليون يورو.

وقالت "ماركا" إن ريال مدريد يهيمن أيضًا على المراكز العشرة الأولى من بين اللاعبين الأكثر قيمة في الدوري الإسباني.

وهناك 6 لاعبين من ريال مدريد بين المراكز العشرة الأولى مقابل 4 من برشلونة.

أعلى اللاعبين في العالم قيمة سوقية

ويتواجد لاعبو ريال مدريد أيضا في قائمة اللاعبين على مستوى أوروبا، حيث يعد إيرلينج هالاند اللاعب الأعلى من حيث القيمة السوقية في العالم بـ196 مليون يورو، مقابل 167 مليون يورو لكيليان مبابي.

ويتفوق هالاند ومبابي على فينيسيوس وبيلينجهام.