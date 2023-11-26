عدم قبول إعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك العام الماضي

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول عددًا من الدعاوى، ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، بشأن طلب إعلان بطلان إنعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١١ وبطلان تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية ٢٠٢١/٢٠٢٥ وإعادة الدعوى لانعقاد جمعية عمومية جديدة لبطلان إجراءات العملية الانتخابية لنادي الزمالك.

وطالب المحامون، إعمال الهيئات الرقابية وطالب أيضا في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.

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نادى الزمالك

وفي نفس السياق قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وحملت رقم ٤٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية.

وطالبت الدعوي وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك سقوط عضوية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا لنص المادة ٤٢ من اللائحة الاسترشادية لارتكابهم مخالفات إدارية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

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