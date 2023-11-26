مصادرة 800 كيلو دقيق بأحد المصانع فى الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين.



يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة مصانع التعبئة.



كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على مصانع التعبئة.

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قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة دقيق فاخر حيث بالتفتيش داخل المصنع تم ضبط عدد ١٦ جوال دقيق زنة الجوال الواحد ٥٠ كجم بإجمالي كمية ٨٠٠ كجم دقيق بلدي استخراج ٨٧.٥ % وهو دقيق مخصص للصرف كحصة تموينية تصرف للمخابز البلدية التموينية المدعمة التي تقوم بإنتاج الخبز البلدي المدعم بمنظومة الخبز ومحظور تدواله بالأسواق خارج منظومة دعم الخبز، ومحظور تجميعه داخل أي منفذ أو مكان خارج المخابز البلدية، ومحظور ايضا تعبئته داخل مصانع التعبئه حيث أنه مخصص للتعبئة داخل أجولة للمطاحن التابعة لوزارة التموين وتم مصادرة جميع الكميات الموجودة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.