الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط منفذ بيع مواد غذائية يعرض سلعًا ناقصة الوزن ومنتهية الصلاحية بدمنهور

مضبوطات حملة بدمنهور،
مضبوطات حملة بدمنهور، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة، ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين. 

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حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط منفذ بيع مواد غذائية قام بعرض 281 زجاجة زيت ناقص الوزن عما هو مدون عليه بمقدار من 50 إلي 100 جرام في الزجاجة الواحدة، و16 زجاجة منتهية الصلاحية وناقصة الوزن أيضًا مما يعد غش لجمهور المستهلكين.

كما تم المرور علي 18 محلا وسوبر ماركت ومطعم، وتم ضبط 10 محلات سوبر ماركت ودواجن ومطاعم لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

 

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ضبط تموين حملة دمنهور البحيرة

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