تقرير حديث: 33% من الشركات تعرضت لهجمات تتعلق بالأمن السيبراني

أكد استطلاع حديث حول رقمنة الشركات، وجود تحديات كبيرة مصاحبة للرقمنة، بما في ذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني، حيث أشار التقرير إلى أن 33% من المشاركين في مصر، أكدوا أن شركاتهم تعرضت لحادث يتعلق بالأمن السيبراني خلال الأربعة والعشرين شهرًا الماضية.

مخاطر الأمن السيبراني

وتم حساب مستوى الرقمنة باستخدام مؤشر لرقمنة الشركات الذي يأخذ في الاعتبار 12 مكونًا، بما في ذلك استخدام الشركات للمستندات الرقمية في سير عملياتها، وتوفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات للموظفين، وأتمتة عمليات العمل، والتواصل الرقمي مع العملاء، فضلًا عن مكونات أخرى.

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وأشار الاستطلاع إلى أن 70% من المشاركين المحليين في هذا الاستطلاع إلى أنهم يستطيعون ممارسة العمل عن بعد في مؤسساتهم على وجه التحديد، في حين يستخدم 75 % منهم وسائل الاتصال الرقمية مع العملاء، ويحاول 71% أتمتة عمليات العمل.

تدريبات للموظفين على استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية

وذكر 72% من المستطلعة آرائهم أنهم نظموا تدريبات للموظفين على استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية خلال العام الماضي وتسهم هذه العوامل جميعها في زيادة مستوى رقمنة الأعمال لدى الشركات.

ولكن في الوقت نفسه، ومع تحول العمليات التجارية إلى الحلول الرقمية بصورة متزايدة، سلط ممثلو الشركات في مصر الضوء على العديد من التحديات. وقال 22% من المشاركين المحليين أنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب على الأمن السيبراني.

ورأى 79% من المشاركين أن قطاعاتهم قد تواجه تحدي التجسس الإلكتروني الذي يؤدي بدوره إلى خسائر مالية، وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية، فضلًا عن الإضرار بسمعة العلامة التجارية.

اكتساب مهارات رقمية

وتبيّن من خلال الاستطلاع نفسه أيضًا أن 40% من الموظفين يشعرون بالحاجة إلى اكتساب مهارات رقمية أفضل في عملهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الأخرى. ويمكن أن يؤدي النقص في المهارات الرقمية أيضًا إلى مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني الذي يهدد تلك الشركات.

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنظمة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبيرسكي: "بالتوازي مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة، يجب أن يصبح محو الأمية الرقمية للموظفين إحدى الأولويات المتقدمة على أجندات الشركات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب ظهور التزييف العميق مشكلات كبيرة للشركات إذا لم يتمكن الموظفون من التعرف على أساليبه وممارساته بشكل فعال.