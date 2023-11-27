الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تقرير حديث: 33% من الشركات تعرضت لهجمات تتعلق بالأمن السيبراني

مجرمو الإنترنت، فيتو
مجرمو الإنترنت، فيتو

أكد استطلاع حديث حول رقمنة الشركات، وجود تحديات كبيرة مصاحبة للرقمنة، بما في ذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني، حيث أشار التقرير إلى أن  33% من المشاركين في مصر، أكدوا أن شركاتهم تعرضت لحادث يتعلق بالأمن السيبراني خلال الأربعة والعشرين شهرًا الماضية.

مخاطر الأمن السيبراني 

وتم حساب مستوى الرقمنة باستخدام مؤشر لرقمنة الشركات الذي يأخذ في الاعتبار 12 مكونًا، بما في ذلك استخدام الشركات للمستندات الرقمية في سير عملياتها، وتوفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات للموظفين، وأتمتة عمليات العمل، والتواصل الرقمي مع العملاء، فضلًا عن مكونات أخرى.

Advertisements

 

وأشار الاستطلاع إلى أن 70% من المشاركين المحليين في هذا الاستطلاع إلى أنهم يستطيعون ممارسة العمل عن بعد في مؤسساتهم على وجه التحديد، في حين يستخدم 75 % منهم وسائل الاتصال الرقمية مع العملاء، ويحاول 71% أتمتة عمليات العمل. 

تدريبات للموظفين على استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية 

وذكر 72% من المستطلعة آرائهم أنهم نظموا تدريبات للموظفين على استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية خلال العام الماضي وتسهم هذه العوامل جميعها في زيادة مستوى رقمنة الأعمال لدى الشركات.

ولكن في الوقت نفسه، ومع تحول العمليات التجارية إلى الحلول الرقمية بصورة متزايدة، سلط ممثلو الشركات في مصر الضوء على العديد من التحديات. وقال 22% من المشاركين المحليين أنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب على الأمن السيبراني.

 ورأى 79% من المشاركين أن قطاعاتهم قد تواجه تحدي التجسس الإلكتروني الذي يؤدي بدوره إلى خسائر مالية، وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية، فضلًا عن الإضرار بسمعة العلامة التجارية. 

اكتساب مهارات رقمية 

التعليم العالي تنظم جلسات حوارية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

بعد هجمات القرصنة الإلكترونية، طلب إحاطة بشأن غياب الأمن السيبراني

وتبيّن من خلال الاستطلاع نفسه أيضًا أن 40% من الموظفين يشعرون بالحاجة إلى اكتساب مهارات رقمية أفضل في عملهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الأخرى. ويمكن أن يؤدي النقص في المهارات الرقمية أيضًا إلى مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني الذي يهدد تلك الشركات.

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنظمة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبيرسكي: "بالتوازي مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة، يجب أن يصبح محو الأمية الرقمية للموظفين إحدى الأولويات المتقدمة على أجندات الشركات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب ظهور التزييف العميق مشكلات كبيرة للشركات إذا لم يتمكن الموظفون من التعرف على أساليبه وممارساته بشكل فعال. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيبراني الأمن السيبراني رقمنة الشركات مصر الرقمنة

مواد متعلقة

فوري تكشف نتائج التحقيق الشامل للأمن السيبراني في الشركة

خبراء أمن المعلومات يكشفون تأثير التقنيات الحديثة على خريطة سوق العمل

تقرير يكشف ارتفاع  الهجمات السيبرانية ضد مستخدمى الألعاب الإلكترونية خلال 2023

خبراء أمن المعلومات يكشفون عن برمجية حصان طروادة لسرقة البيانات المصرفية

الأكثر قراءة

بعد صدمتها على الهواء، نشوى مصطفى تكشف لـ"فيتو" علاقتها بطارق عبد العزيز

تقرير حديث: 33% من الشركات تعرضت لهجمات تتعلق بالأمن السيبراني

وزير التموين: ارتفاع سعر الدولار سبب أزمة السكر، ندرس تحويل الدعم السلعي لنقدي، وحقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

شريف منير يكشف اللحظات الأخيرة لطارق عبد العزيز من كواليس التصوير صباح اليوم

رغم سيطرة مسلحين عليها، سفينة حربية أمريكية تنقذ ناقلة إسرائيلية في البحر الأحمر

عشماوي: طرح القطن وبعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية قريبًا

بسبب تغريدة رئيس وزرائها، وزير خارجية الاحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا

قوات الاحتلال تقتحم مخيمات في الضفة الغربية وتحتجز شخصين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية