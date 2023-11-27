رقم مميز لحسين الشحات.. كهربا هداف الموسم.. أرقام فردية وجماعية مميزة للنادي الأهلي بعد الفوز الأول في مجوعات أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، فاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وبعد ذلك الفوز حقق النادي الأهلي العديد من الأرقام المميزة علي المستوي الجماعي والفردي.

وفي التقرير التالي نعرض لكم ابرز الارقام الفردية والجماعية للاعبي الأهلي بعد الفوز علي ميدياما الغاني.

على الرغم من الإيقاف، كهربا هداف الأهلي الموسم الحالي

يتصدر محمود عبدالمنعم كهربا قائمة هدافي الأهلي في الموسم الحالي بخمس أهداف على الرغم من إيقافه على المستوى المحلي.

واستطاع محمود كهربا تسجيل 5 أهداف ثلاث منها في بطولة دوري أبطال أفريقيا وآخرها في المباراة الماضية أمام ميدياما الغاني والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأحرز هدفين في بطولة الدوري الأفريقي وغادر منها الأهلي من الدور نصف النهائي علي يد صن داونز الجنوب أفريقي.

كهربا، فيتو

إحصائيات الأهلي في عام 2023

شارك الفريق في 60 مباراة

حقق الفوز في 41 مباراة

تعادل في 12 مباراة

تلقي الخسارة في 7 مباريات.

سجل 115 هدفا.

استقبل 38 هدفا.

الاهلي، فيتو

الفوز الأول للنادي الأهلي في المجموعات

للمرة الأولي منذ خمس سنوات يحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة الأولي من دور المجموعات.

في النسخة الماضية تلقي الخسارة أمام الهلال السوداني يتعادل أمام نفس الفريق في المباراة الأولى في النسخة قبل الماضية.

النادي الأهلي، فيتو

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 29 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

ويتبقى له هدف وحيد للتساوي مع صاحب المركز الرابع وليد سليمان ورصيده 20 هدفا، وأمامه فرصة ذلك الموسم حيث من المنتظر أن يلعب الشحات رفقة النادي الأهلي العديد من المباريات علي المستوي القاري

حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، فيتو

3 ثنائيات للاعبى الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وأحرز لاعبو الأهلي 3 ثنائيات بدورى الأبطال الموسم الحالي وهم كالتالي:

1- سجل حسين الشحات ثنائية في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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2- أحرز محمد مجدى أفشة ثنائية في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثنائية في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في لقاء إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي، فيتو

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

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3- ميدياما بدون نقاط

4- يانج أفريكانز بدون نقاط

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الأولي

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية بعد الفوز علي ميدياما

الأهلي التقى مع أربع أندية غانية في 17 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني وميدياما ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلي الـ17 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 7 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

المواجهة قبل ميدياما جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الاهلي أمام الأندية الغانية، فيتو

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

الوداد المغربي 0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

دوري أبطال أفريقيا، فيتو