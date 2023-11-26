الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المزايا والفرص في مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

مسابقة حافز الابتكار،
مسابقة حافز الابتكار، فيتو

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024  والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 لطلاب الجامعات المصرية.

 

إطلاق مسابقة حافز الابتكار  Innovation Catalyst 2024

 

وتأتي المسابقة في إطار حرص الصندوق على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

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تقدم المسابقة العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها:
• الدعم المالي للمشاريع يصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري.


• برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.


• فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

إذا كنت طالبًا مبتكرًا، وتمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، تُفيد بها بلدك، وتخدم بها مجال معين من المجالات التنموية، فلا تتردد في المشاركة بالمسابقة، واستغلال هذه الفرصة الرائعة لتحقيق أحلامك، وتنفيذ فكرتك أو مشروعك، وبناء مستقبل أفضل لنفسك ولبلدك.

الموعد النهائي للتقديم هو [8 ديسمبر 2023].

للمزيد من المعلومات، والتقديم، والتعرف على الشروط، برجاء زيارة الرابط التالي:

‏ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة، ونشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن المسابقة تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها الدعم المادي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للمشاريع، والذي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، بالإضافة إلى فرصة مشاركة الطلاب في مسابقات دولية.

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