الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عقارات

الإسكان: بيع 12 محلا تجاريا بقيمة 26 مليون جنيه بالمزاد العلني بطيبة الجديدة

مزاد طيبة الجديدة،
مزاد طيبة الجديدة، فيتو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، بيع ١٢ محلًا تجاريًّا بمساحات تتراوح بين ٢٢ م٢ إلى ٦٦ م٢ بمناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة بإجمالي مبلغ ٢٦ مليون جنيه، وذلك في مزاد علني عقد الأحد الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع ١٢ محلًّا تجاريًّا بأنشطة مختلفة ما بين "مطعم وسوبر ماركت وكافتيريا ومكتبة وبيع مواد غذائية وبيع ملابس".


كما أكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة.


وأشار إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

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كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خريطة بأماكن شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

 

وخريطة الشقق المطروحة كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

 

والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة).

 

كما  قام المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن لشؤون المرافق، بجولة تفقدية على مستوى جميع المراحل بمدينة 15 مايو، لمتابعة مستجدات مشروعات الطرق والمرافق، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الجهاز، وذلك بهدف العمل على الانتهاء من كافة الأعمال في قطاع الطرق والمرافق.

وفي مستهل الزيارة، تفقد مسئولو " الإسكان " محطة رافع مياه الشرب " سامكريت "،  بسعة تخزينية ٧٠٠٠ متر مكعب، ويغذي الرافع الامتداد الشرقي بالمدينة، ومناطق الإسكان الاجتماعي ( ٩٠ - ٥٠  - ١٢٠  - ٢٩٠)، ووحدات المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، بمنطقة النرجس الـ ١٠٠ فدان.

وتفقد مسئولو الوزارة، رافع أطلس لمياه الصرف بمنطقة الـ ١٠٠ فدان، والذي يخدم جميع مناطق الإسكان الاجتماعي، وقاموا بالمرور على مشروع رفع كفاءة الطرق والمرافق بالمجاورات (٢٨ البديلة - ٢٩ -  ٣٠  -  ٣١  - ٣٤) بالمرحلة الثالثة بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

 

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